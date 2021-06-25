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25 июня, источник: Газета.Ру

На авиабазе в Великобритании произошел инцидент с участием украинского самолета

Украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в деревне Котсуолд. Об этом сообщает издание GloucestershireLive.

Источник: РИА "Новости"

В публикации говорится, что самолет прилетел в Великобританию из пакистанского города Карачи. Полет был частью операции по выводу войск НАТО из Афганистана.

В марте прошлого года сообщалось, что после 18 месяцев ремонта и модернизации самый большой в мире самолет — Ан-225 — снова оказался в воздухе.

На момент своего появления, разработанный и сконструированный ОКБ им. О. К. Антонова в 1980-х годах Ан-225 «Мрия» («Мечта») был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 т, длина составляет 84 м, размах крыла — 88,4 м, максимальная грузоподъемность — 250 т. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.

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