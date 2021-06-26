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04:42 (мск), источник: Известия

Уголовные обвинения против компании Трампа выдвинут на следующей неделе

Прокуратура Нью-Йорка может выдвинуть уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization на следующей неделе. Об этом 25 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2021

Отмечается, что обвинения коснутся, в частности, финансового директора организации Аллена Вайссельберга. При этом пока неясно, коснутся ли обвинения самого бывшего американского лидера.

Trump Organization находится в центре расследования последние несколько месяцев. Следователи выясняют законность выплат льгот Вайссельбергу и другим руководителям компании, а также были ли уплачены налоги с них.

По информации издания, организация оплачивала обучение в частной школе для одного из внуков Вайссельберга, а также аренду его жилья и автомобилей.

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Собеседники газеты рассказали, что 24 июня адвокаты Трампа встречались с представителями прокуратуры Манхэттена, чтобы отговорить их предъявлять обвинения.

«За свою более чем 50-летнюю практику я никогда раньше не видел, чтобы окружной прокурор преследовал компанию из-за компенсации сотрудникам или дополнительных льгот. Это смешно и возмутительно», — сказал юрист Трампа Рональд Фишетти.

В свою очередь, 45-й президент США высмеял данное расследование, назвав его политически мотивированной «охотой на ведьм» со стороны демократов.

14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

В конце сентября 2020 года The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.

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