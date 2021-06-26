04:42 (мск), источник: Известия
Уголовные обвинения против компании Трампа выдвинут на следующей неделе
Прокуратура
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Отмечается, что обвинения коснутся, в частности, финансового директора организации Аллена Вайссельберга. При этом пока неясно, коснутся ли обвинения самого бывшего американского лидера.
По информации издания, организация оплачивала обучение в частной школе для одного из внуков Вайссельберга, а также аренду его жилья и автомобилей.
Собеседники газеты рассказали, что 24 июня адвокаты Трампа встречались с представителями прокуратуры Манхэттена, чтобы отговорить их предъявлять обвинения.
«За свою более чем 50-летнюю практику я никогда раньше не видел, чтобы окружной прокурор преследовал компанию
В свою очередь, 45-й президент США высмеял данное расследование, назвав его политически мотивированной «охотой на ведьм» со стороны демократов.
14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура
По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.
В конце сентября 2020 года The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.