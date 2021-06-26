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08:45 (мск), источник: ТАСС

В Сиднее впервые с начала пандемии ввели двухнедельный локдаун

СИДНЕЙ, 26 июня. /ТАСС/. Власти штата Новый Южный Уэльс впервые с начала пандемии закрыли на двухнедельный карантин самый крупный город страны Сидней и окружающие мегаполис регионы. Об этом в субботу сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

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Источник: AP 2021

«Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что [в течение следующих двух недель] жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома», — сообщила глава регионального правительства.

Береджиклян отметила, что все магазины, аптеки, банки и заправки продолжат работу в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос.

Организации, учреждения и ведомства, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, должны перейти на удаленный режим работы.

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На всей территории штата Новый Южный Уэльс также будут введены санитарные ограничения, хотя и менее жесткие. Число участников любых общественных мероприятий, включая частные, будет ограничено до пяти человек, а маски необходимо будет носить везде за пределами дома.

Каждый, кто в течение последней недели побывал в Сиднее, должен принять меры к самоизоляции и пройти диагностическое тестирование на коронавирус. Ночные клубы, дискотеки и концертные площадки будут закрыты, а число участников религиозных мероприятий ограничено.

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По данным департамента здравоохранения штата, 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса при перевозке экипажа одного из самолетов, прибывших из-за границы. Будучи инфицированным, он посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр на юго-востоке мегаполиса, заразив еще шесть человек.

К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще пять дней увеличилось до 94. На фоне быстрого распространения вируса, власти города объявили жесткий карантин в четыре центральных и восточных районах Сиднея, и ввели менее жесткие санитарные ограничений в остальной части города и окрестных населенных пунктах.

С начала эпидемии в стране выявили 30 422 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 322 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 25 июня прививку сделали более 7 млн австралийцев (население Австралии составляет 25,6 млн человек).

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