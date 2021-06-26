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20:54 (мск), источник: ТАСС

Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере в Туве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердилось у 66 детей и восьми сотрудников детского лагеря «Байлак» в Туве, где накануне была проведена дезинфекционная обработка из-за недомогания и положительного теста на COVID-19 у одного ребенка. Все отдыхающие и персонал изолированы, сообщается на официальном сайте республиканского Минздрава.

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«После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с массовым заражением. Установлено, что лагерь работал с 75% наполняемостью, в нем находилось 174 ребенка и 33 сотрудника. Весь персонал перед сезоном был обследован на коронавирус.

После выявления первого случая заражения среди детей 24 июня врио главы республики Владислав Ховалыг поручил региональному Минздраву постоянно находиться на связи с сотрудниками детских лагерей, а также усилить профилактические мероприятия.

В республике зафиксировано свыше 16,2 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19, 210 человек умерли. Уровень летальности в Туве сейчас составляет 1,29% — почти вдвое ниже среднероссийского. План вакцинации против новой коронавирусной инфекции выполнен почти на половину.

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