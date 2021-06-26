Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июняСоздание ООН, первая в мире АЭС и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
15Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
22:55 (мск), источник: ТАСС

Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в субботу в ворота посольства России в Минске, водитель задержан. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан», — отметили в ведомстве. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ.

Немногим позже пресс-служба уточнила, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

«35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения».

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, а также саперно-пиротехническая группа.

Ранее сообщалось, что на место инцидента также прибыла скорая помощь.

 Через какое время после перенесенной болезни стоит вакцинироваться
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Посол назвал «нулевым дном» нынешние отношения Лондона и Москвы
Первая европейская страна отменила все COVID-ограничения
Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса
Британский министр ушел в отставку после поцелуя с коллегой
Сборная Италии играет с Австрией в 1/8 финала Евро (трансляция)
Более 70 человек заразились COVID-19 в детском лагере в Туве
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Кино
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера» Для роли в новой приключенческой комедии певица примерила рыжий парик
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как сэкономить на главной распродаже лета: рассказываем
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Леди
11 лучших объемных стрижек для волос любой длины О таких стрижках мечтают практически все
Дом
Что купить на AliExpress: 15 летних хитов по суперценам
Как выглядит роскошный кабинет 69-летнего Розенбаума
Используем декоративный кирпич в интерьере: необычные варианты
Советский винтаж и антиквариат: что внутри эклектичной квартиры
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь