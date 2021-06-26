22:55 (мск), источник: ТАСС
Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске
МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в субботу в ворота посольства России в Минске, водитель задержан. Об этом сообщила
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«В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан», — отметили в ведомстве. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ.
Немногим позже
«35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения».
На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, а также
Ранее сообщалось, что на место инцидента также прибыла скорая помощь.
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