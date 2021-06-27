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11:19 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 538. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 451 291, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 2 608 случаев заражения в Московской области, что является максимумом за все время пандемии, 1 298 — в Санкт-Петербурге, 334 — в Нижегородской области, 305 — в Республике Бурятия, 277 — в Брянской области.

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Число вылечившихся возросло за сутки на 12 728. Всего уже выздоровели 4 956 714 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 902 пациента в Московской области, 1351 — в Санкт-Петербурге, 249 — в Воронежской области, 208 — в Свердловской области, 198 — в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 361 295 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 599 против 619 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 282 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%, следует из данных штаба.

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Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
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