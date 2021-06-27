В Индии у летучих мышей обнаружили признаки смертельного вируса

Они отловили мышей двух видов в пещере в районе города Махабалешвара (штат Махараштра). В итоге антитела обнаружились у 33 из 56 мышей одного вида и одной из четырех — другого.
«Повторяющиеся вспышки [заражения], высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают серьезную озабоченность в Индии, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживают много людей», — заявили ученые.
При этом ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, насколько активно вирус циркулирует в стране.
Вирус Нипах отнесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к одним из самых опасных. Он передается людям от животных, а также от зараженного человека другим людям. По данным ВОЗ, заболевание, вызванное им, может проходить как бессимптомно, так и вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит.
Организация отмечает, что несмотря на то что Нипах вызвал лишь несколько известных вспышек заражения в Азии, он способен поразить широкий круг людей и животных. Первая вспышка была зафиксирована в Малайзии, считается, что источником заражения тогда были свиньи. Следующие вспышки произошли в Бангладеш и Индии, тогда наиболее вероятной причиной стали фрукты, на которых осталась моча или слюна зараженных животных.
Смертность от заболевания, вызванного вирусом Нипах, составляет от 40 до 75%. От этого вируса нет лекарств или вакцины.