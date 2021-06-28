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03:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Авиации ФСБ запросили посадку

За мошенничество арестована тройка офицеров спецслужбы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве впервые сразу три старших офицера управления авиации ФСБ арестованы в Москве военным судом и помещены в СИЗО. По версии следствия, они похитили около 64 млн руб. при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов. При этом контрразведчики вводили в заблуждение свое руководство, лоббируя заключение новых договоров с этой компанией. Сами они вину категорически отрицают, настаивая на абсурдности инкриминируемого преступления. Тем не менее суд согласился с мнением следователей, что, оставаясь на свободе, офицеры могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, тем более что некоторые из них ранее проходили службу в оперативных подразделениях.

Ходатайства следователей главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об аресте трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ были рассмотрены 235-м гарнизонным военным судом практически одновременно. Представители следствия пояснили, что все они — начальник отдела полковник Юрий Кравченко, его заместитель—начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов — обвиняются в тяжком преступлении — мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с хищением 63 млн 499 тыс. 600 руб. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017—2019 годах между УА ФСБ и небольшой ставропольской фирмой ООО «АсСтрой». Ее директором является Гаянэ Бабаханян, но реально ей якобы управлял ее родственник Вазген Бабаханян.

Согласно материалам из открытых источников, его компания не раз выигрывала тендеры на поставку различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск.

Авиации ФСБ «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте «сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов». Ранее еще несколько таких комплексов были размещены этой же фирмой в других регионах по заказам УА ФСБ.

Уголовное дело изначально было возбуждено еще 14 июля прошлого года следователями МВД Республики Коми, а главным его фигурантом, причинившим государству ущерб своими мошенническими действиями при исполнении госконтракта, стал именно Вазген Бабаханян, который был арестован. Буквально через неделю военный следственный отдел СКР по Воркутинскому гарнизону начал расследование по этим же фактам, но уже в связи со злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). А уже в начале 2021 года все эти дела были объединены в одно производство в ГВСУ СКР, после чего на днях офицеров УА ФСБ задержали и в отношении них вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

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На судебных заседаниях представители следствия утверждали, что полковник Кравченко, подполковник Сохин и майор Романов общались с Вазгеном Бабаханяном и членами его семьи, а также вводили в заблуждение руководство УА ФСБ. В частности, последний из них, по данным ГВСУ СКР, «оказывал воздействие на находящихся от него в служебной зависимости лиц с целью придания видимости законности своих противоправных действий и с целью понудить их заключать новые государственные контракты с ООО “АсСтрой” и обеспечить бесперебойное финансирование данной организации».

Отдельно отмечалось, что офицеры, оставаясь на свободе, могут скрыться или использовать свое служебное положение, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, тем более что Сергей Романов, например, ранее служил «в подразделениях ФСБ России, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность».

Следователь в суде категорично заявил, что кроме ареста «никакая иная мера пресечения не сможет гарантировать надлежащего поведения» обвиняемых. Сами обвиняемые и их защита просили избрать вместо тюрьмы залог, запрет определенных действий или домашний арест. По данным «Ъ», контрразведчики утверждали, что ничего криминального не совершали. Согласно их версии, все условия контракта были выполнены и сборно-разборный складской комплекс, деньги на который следствие считает украденными, не только построен, но даже функционирует, но им почему-то вменяют в вину хищение в объеме всей стоимости договора. Впрочем, судьи, рассматривавшие ходатайства в отношении каждого офицера ФСБ по отдельности, сочли «необходимым избрать исключительную меру пресечения в виде заключения под стражу» до 14 июля этого года. Именно этой датой пока ограничен срок следствия.

В итоге всех троих сотрудников ФСБ отправили в столичное СИЗО-4 «Медведь» в спецблок для действующих и бывших сотрудников силовых структур. Адвокаты обвиняемых заявили «Ъ», что их доверители вину не признают, а решение суда уже обжаловано в апелляционной инстанции. От более подробных комментариев они воздержались, пообещав высказать точку зрения позже, если получат на это согласие своих клиентов.

Сергей Сергеев

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