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11:33 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

В частности, в Санкт-Петербурге выявили 1 335 заразившихся, в Нижегородской области — 332, в Бурятии — 309, в Брянской области — 303, в Крыму — 276.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 369 708 — максимума с 20 февраля, следует из данных штаба.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 304 пациентов в Санкт-Петербурге, 249 — в Воронежской области, 211 — в Архангельской области, 210 — в Свердловской области, 202 — в Омской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 110 человек в Санкт-Петербурге, 23 в Республике Бурятия, 22 в Нижегородской области, 19 в Иркутской области, 17 в Свердловской области.

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