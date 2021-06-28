Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события
Фоторепортажи
10Топ-10 самых популярных направлений для селфи
20Москву накрыл «суперливень»
16:52 (мск), источник: Daily Storm

В Лондоне произошел взрыв в метро

Взрыв произошел на одной из станций метро в центре Лондона. О причинах и пострадавших на данный момент не сообщается. На кадрах в Сети видно, как люди убегают от огромного пламени. Правоохранители заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

Источник: AFP 2021

На место происшествия прибыли порядка 70 спасателей. Они пытаются справиться с крупным пожаром у станции Elephant & Castle.

Загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка. «Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant and Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми», — говорится в сообщении лондонской пожарной службы в Twitter.

По словам очевидцев, они видели «взрыв и огромный огненный шар». Местные граждане также рассказали, что «время от времени поднимаются новые, более темные клубы дыма» и видимость на месте ЧП плохая.

На видео, снятом очевидцами, заметно, как огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара. У самой станции видны языки пламени.

«Дым все еще идет, территория под станцией покрыта густым черным дымом. Приехали скорая помощь и пожарные», — сообщил один из жителей Лондона, дом которого находится около метрополитена.

27 июня семь человек погибли и еще 50 пострадали в результате мощного взрыва в Дакке, столице Бангладеш. По одной из версий, произошел взрыв кондиционера, по другой — причиной происшествия могла стать утечка газа.

 Приходят обычные менеджеры и даже начальники. Как в России работают кризисные центры для мужчин?
Тайфун обрушился на Москву
Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице
На борьбу с коронавирусом в России потратили 1 трлн рублей
Москву накрыл «суперливень» (фото)
Ученые представили «первое в мире устройство для похудения»
Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер от последствий COVID
«Полное неуважение к стране». Португалию возмутил жест Роналду
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Авто
Что делать, если потерял номер автомобиля в сильный ливень В ливни автомобилисты массово теряют номера. Что делать в такой ситуации?
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
11-летняя девочка родила здорового ребенка и удивила родителей Она стала «самой молодой матерью страны»
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь