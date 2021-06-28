В Лондоне произошел взрыв в метро

На место происшествия прибыли порядка 70 спасателей. Они пытаются справиться с крупным пожаром у станции Elephant & Castle.
Загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка. «Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant and Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми», — говорится в сообщении лондонской пожарной службы в Twitter.
По словам очевидцев, они видели «взрыв и огромный огненный шар». Местные граждане также рассказали, что «время от времени поднимаются новые, более темные клубы дыма» и видимость на месте ЧП плохая.
На видео, снятом очевидцами, заметно, как огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара. У самой станции видны языки пламени.
«Дым все еще идет, территория под станцией покрыта густым черным дымом. Приехали скорая помощь и пожарные», — сообщил один из жителей Лондона, дом которого находится около метрополитена.
27 июня семь человек погибли и еще 50 пострадали в результате мощного взрыва в Дакке, столице Бангладеш. По одной из версий, произошел взрыв кондиционера, по другой — причиной происшествия могла стать утечка газа.