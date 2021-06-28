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21:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России растет число смертей из-за последствий COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге выявили максимальное с начала пандемии число летальных исходов от коронавируса. Смертность от этого заболевания, согласно данным оперштаба, растет по всей стране. Мэр Москвы Сергей Собянин связывает это с «очень смертельным» индийским штаммом, однако инфекционисты предупреждают, что научных данных об этом нет.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

28 июня в России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом, сообщил в понедельник оперштаб. В Москве суточный прирост составил 7246 случаев, а число летальных исходов из-за инфекции за это же время возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии. Смертность в столице превышает 100 летальных исходов второй день подряд: накануне оперативный штаб сообщил о 114 умерших, 26 июня — о 96. Кроме того, за сутки в Москве госпитализированы 1697 человек, на ИВЛ находится 644 человека. Днем ранее был госпитализирован 1761 человек, на ИВЛ находился 731 пациент.

Рекордная смертность 28 июня зафиксирована и в Санкт-Петербурге. Оперштаб сообщил о 110 погибших из-за инфекции, что также стало максимальным значением с начала пандемии.

Показатели смертности растут и в целом в стране: в понедельник в России из-за последствий коронавируса умерли 611 человек против 599 днем ранее.

Всего от инфекции погибли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную, как уточняют в оперштабе, можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остается «крайне сложной». «За последнюю неделю мы побили новый рекорд по количеству госпитализаций, количеству людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от СОVID-19. Поэтому приняли целый ряд решений ограничительного свойства, в том числе связанные с обязательной вакцинацией работников сферы услуг, а также доступ в рестораны и кафе граждан только либо привитых, либо переболевших и имеющих отрицательные тесты ПЦР», — сказал Собянин.

По его словам, в результате этих мер количество записавшихся на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тыс. в рабочие дни (еще в мае, по заявлениям чиновников, эта цифра составляла около 10 тыс. человек), что «является неплохим показателем». Мэр напомнил, что мы имеем дело «с новым и более заразным, очень смертельным» штаммом, и попросил граждан «беречь себя и при первой же возможности сделать прививку».

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Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский приводит две гипотезы, возможно, объясняющие рост показателей летальности. По его мнению, причина может быть в том, что число инфицированных выше, чем показывает официальная статистика: «Часть из них не выявляется. Вполне вероятно, что количество бессимптомных носителей несколько больше», — сказал «Ъ» Вознесенский.

Ранее об этом предупреждал главный врач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков: «Летальность от коронавируса всегда была в районе 2%. Мы это видим по осенней и по весенней волне заболеваемости. То есть до января, судя по статистике, умирали 2−2,5% из числа выявленных — нормальная среднестатистическая летальность. Сейчас мы видим летальность в 4%. Едва ли это означает, что в два раза хуже стали лечить, имея новые протоколы. Вероятно, просто-напросто не фиксируют людей, которые заболели».

Еще одной причиной роста числа умерших от коронавируса, считает Сергей Вознесенский, может быть изменение штаммов.

Вмести с вирусом, предполагает эксперт, меняется тяжесть заболевания и скорость развития симптомов болезни. Впрочем, он подчеркивает, что обе гипотезы требуют подтверждения. Отметим, индийский штамм («дельта»), который, по словам мэра Сергея Собянина, выявили у 90% столичных пациентов, в ВОЗ считают в два раза заразнее изначального уханьского аналога. Однако достоверных данных о том, что он провоцирует более высокую смертность, у ученых нет.

Инфекционист, доктор медицинских наук Илья Акинфиев также не может прокомментировать информацию о более тяжелом течении болезни у новых пациентов, но подтверждает, что увеличилось количество диагностируемых пневмоний. «Это может быть связано с тем, что люди не хотят попадать под карантинные меры, не обращаются за медпомощью и пытаются лечиться самостоятельно», — сказал «Ъ» Акинфиев.

По прогнозам математиков Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, в конце июня Россия проходит пик заболеваемости коронавирусом. Такая эпидемиологическая ситуация связана с недостаточными темпами вакцинации в стране, считаю эксперты. Отметим, в феврале прогноз математиков СПбГУ предполагал снижение темпов заболеваемости в стране во второй декаде апреля, а в Петербурге — после 10 мая.

Эти расчеты учитывали, что вакцинация охватит значительную часть восприимчивых к вирусу людей, однако на сегодня вакцинировались около 11% россиян.

«Прирост численности невосприимчивого к вирусу населения настолько незначителен, что он практически не влияет на построение прогноза, как если бы вакцинация вообще не проводилась», — заключили эксперты.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.

Наталья Костарнова

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