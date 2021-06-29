11:30 (мск), источник: ТАСС
В России зарегистрировали 652 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов
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В частности, за сутки было зарегистрировано 119 летальных случаев в
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
В частности, за сутки было выявлено 2 453 случая в Московской области (против 2 722 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии), 1 374 — в
В настоящее время в России продолжают лечение 374 975 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 697, до 4 984 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 283 пациента в
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 209, до 1 352 392. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 7 246 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 121 смерть
После выздоровления выписали 4 854 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 153 145. В настоящее время в столице продолжают лечение 176 916 человек.