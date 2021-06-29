Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду

Новые власти учредили судебную комиссию для расследования этих обвинений, известную как «комиссия по делу о захвате государства», или «комиссия Зондо», по фамилии ее председателя.
Зума предстал перед ней лишь раз, а затем отказался посещать заседания.
Комиссия обратилась в Конституционный суд, который постановил, что экс-президент тем самым нарушил закон. После этого дело было передано в Верховный суд.
«Господин Зума отказался явиться в суд, чтобы объяснить свои действия. Вместо этого он встал на путь провокационных, недостойных и оскорбительных заявлений, нацеленных на подрыв авторитета судебной системы», — заявила при оглашении приговора и.о. председателя Верховного суда Сиси Хампепе.
Я не вижу иного выхода, кроме как приговорить господина Зуму к лишению свободы. Надеюсь, это станет недвусмысленным сигналом — верховенство закона и отправление правосудия превыше всего.
Сиси Хампепе
и.о. председателя Верховного суда ЮАР
В чем обвиняют бывшего лидера?
Против Зумы выдвинуто 16 обвинений в получении взяток и «откатов» при заключении государственных контрактов, нецелевом использовании бюджетных средств и отмывании денег.
Самые значительные контракты связаны с закупкой у французской фирмы «Thales» боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов на пять миллиардов долларов в 1990-х годах, когда Зума был вице-президентом, и с расходованием 16 миллионов долларов на реконструкцию его личной резиденции в Нкандле, известной как «дворец Зумы».
Говорят также о небескорыстном характере его отношений с проживающей в ЮАР семьей индийских бизнесменов Гупта, якобы влиявшей на политические решения и назначения министров.
Зума всегда позиционировал себя как поборник консервативной морали.
Много шума наделали, в частности, его заявления о том, что увидев перед собой гомосексуалиста, он отправил бы его в нокаут, и что у несовершеннолетних матерей следует отбирать детей. При этом он сам, как выяснилось, имеет внебрачного ребенка.
Оппозиция семь раз ставила в парламенте вопрос об импичменте Зумы, но не набирала достаточного количества голосов. Он называл попытки отстранить его от власти империалистическим заговором.
В конце концов отставки Зумы потребовало руководство его собственной партии Африканский национальный конгресс (ANC).
На второй инаугурации Зумы в мае 2014 года присутствовали делегации Китая, Индии и России, но США и Британия прислать своих представителей отказались.
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