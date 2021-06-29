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15:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду

Высшая судебная инстанция ЮАР приговорила бывшего президента страны Джейкоба Зуму к 15 месяцам заключения за неуважение к суду.

Источник: Reuters

Теперь у него есть пять дней, чтобы сдаться полиции, иначе будет выдан ордер на его арест.

73-летний Зума руководил государством в 2009—2018 годах. Его правление было омрачено коррупционными скандалами.

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Новые власти учредили судебную комиссию для расследования этих обвинений, известную как «комиссия по делу о захвате государства», или «комиссия Зондо», по фамилии ее председателя.

Зума предстал перед ней лишь раз, а затем отказался посещать заседания.

Комиссия обратилась в Конституционный суд, который постановил, что экс-президент тем самым нарушил закон. После этого дело было передано в Верховный суд.

«Господин Зума отказался явиться в суд, чтобы объяснить свои действия. Вместо этого он встал на путь провокационных, недостойных и оскорбительных заявлений, нацеленных на подрыв авторитета судебной системы», — заявила при оглашении приговора и.о. председателя Верховного суда Сиси Хампепе.

Я не вижу иного выхода, кроме как приговорить господина Зуму к лишению свободы. Надеюсь, это станет недвусмысленным сигналом — верховенство закона и отправление правосудия превыше всего.
Сиси Хампепе
и.о. председателя Верховного суда ЮАР

В чем обвиняют бывшего лидера?

Против Зумы выдвинуто 16 обвинений в получении взяток и «откатов» при заключении государственных контрактов, нецелевом использовании бюджетных средств и отмывании денег.

Самые значительные контракты связаны с закупкой у французской фирмы «Thales» боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов на пять миллиардов долларов в 1990-х годах, когда Зума был вице-президентом, и с расходованием 16 миллионов долларов на реконструкцию его личной резиденции в Нкандле, известной как «дворец Зумы».

Говорят также о небескорыстном характере его отношений с проживающей в ЮАР семьей индийских бизнесменов Гупта, якобы влиявшей на политические решения и назначения министров.

Зума всегда позиционировал себя как поборник консервативной морали.
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Много шума наделали, в частности, его заявления о том, что увидев перед собой гомосексуалиста, он отправил бы его в нокаут, и что у несовершеннолетних матерей следует отбирать детей. При этом он сам, как выяснилось, имеет внебрачного ребенка.

Оппозиция семь раз ставила в парламенте вопрос об импичменте Зумы, но не набирала достаточного количества голосов. Он называл попытки отстранить его от власти империалистическим заговором.

В конце концов отставки Зумы потребовало руководство его собственной партии Африканский национальный конгресс (ANC).

На второй инаугурации Зумы в мае 2014 года присутствовали делегации Китая, Индии и России, но США и Британия прислать своих представителей отказались.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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