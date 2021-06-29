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17:20 (мск), источник: ТАСС

В России выявили случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс» выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант “Дельта плюс”. Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Попова обратила внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию в условиях массированного распространения новых штаммов коронавируса.

Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским.

Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.

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