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05:31 (мск), источник: ТАСС

AP: в Аризоне суд вынес приговор по делу россиянина Глущенко

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в американском штате Аризона во вторник вынес приговор по делу россиянина Евгения Глущенко, который ранее признал вину в попытке незаконно пересечь американскую границу. Он не обязан отбывать тюремное заключение и, вероятнее всего, будет депортирован в РФ, сообщило агентство AP.

В апреле Глущенко признал вину в том, что он пытался незаконно пересечь границу между США и Мексикой, чтобы попасть на американскую территорию.

Глущенко признал вину в рамках сделки со следствием. Ее условия предполагали, что он будет приговорен к тому сроку тюремного заключения, который уже ранее находился под стражей. Именно такой приговор был вынесен. Теперь Глущенко, вероятнее всего, депортируют в Россию, отмечает агентство.

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В электронной базе суда сообщается, что приговор по делу россиянина был вынесен во вторник, но не уточняется, какой именно. Как отмечается, Глущенко остается под стражей. В заседании суда он участвовал по видеосвязи.

В ноябре 2019 года Служба пограничного и таможенного контроля США проинформировала, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину РФ, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Позже власти уточнили, что речь идет о Глущенко. Его состояние, как отмечали представители службы, было удовлетворительным. Как сообщали тогда источники ТАСС, Глущенко не проявлял желания контактировать с российскими дипломатами.

Глущенко до этого уже брали под стражу в Аризоне. По данным властей штата, он находился в центре предварительного задержания на юге этого штата с сентября 2018 года. Согласно утверждению американской стороны, он был взят под стражу, когда пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в США из Мексики. Суд тогда постановил, что Глущенко следует депортировать на родину. Как отмечает АП, позже он снова попытался попасть в США.

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