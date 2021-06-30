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09:28 (мск), источник: РБК

При ракетном ударе по базе США в Сирии были повреждены два здания

В результате ракетного удара по американской военной базе в Сирии были повреждены два здания. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы все еще оцениваем нанесенный ущерб. Пока мне известно, что были повреждены два здания», — отметил он.

Вечером 29 июня сирийское гостелевидение передало, что на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли с помощью ракет американскую военную базу. Syria TV уточнил, что инцидент произошел около нефтяного месторождения Аль-Омар.

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По данным телеканала, со стороны проиранских ополченцев было выпущено около 20 снарядов и ракетных залпов. В ответ американские силы также применили ракетное оружие и бомбардировки с помощью военных самолетов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ВВС США нанесли авиаудары по проиранским силам на границе Ирака и Сирии в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.

Корреспондент телеканала «Аль-Ихбария Сирия» сообщил, что в результате ударов американских ВВС погиб ребенок, еще три мирных жителя были ранены.

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