При ракетном ударе по базе США в Сирии были повреждены два здания

«Мы все еще оцениваем нанесенный ущерб. Пока мне известно, что были повреждены два здания», — отметил он.
Вечером 29 июня сирийское гостелевидение передало, что на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляли с помощью ракет американскую военную базу. Syria TV уточнил, что инцидент произошел около нефтяного месторождения Аль-Омар.
По данным телеканала, со стороны проиранских ополченцев было выпущено около 20 снарядов и ракетных залпов. В ответ американские силы также применили ракетное оружие и бомбардировки с помощью военных самолетов.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ВВС США нанесли авиаудары по проиранским силам на границе Ирака и Сирии в соответствии с указанием президента США Джо Байдена.
Корреспондент телеканала «Аль-Ихбария Сирия» сообщил, что в результате ударов американских ВВС погиб ребенок, еще три мирных жителя были ранены.
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