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11:00 (мск), источник: РБК

В Южной Корее выявили максимальное с апреля число новых случаев COVID-19

В Южной Корее зарегистрировали 794 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

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Источник: AP 2021

По последним данным KDCA, из них 759 человек заразились в Корее, а 35 случаев завезены из-за границы. Как отмечает телеканал KBS, это максимум с 23 апреля, когда за сутки зарегистрировали 797 новых случаев заражения коронавирусом.

В Республике Корея идет вакцинация от коронавируса, жителям страны доступны препараты от американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen, а также разработанная в Британии AstraZeneca.

Всего за время пандемии в Южной Корее заболел COVID-19 156 961 человек, 2 018 человек умерли.

Ранее в июне в Южной Корее начал распространяться индийский штамм коронавируса «дельта», передавал телеканал KBS. При этом его распространение в стране находится на начальном этапе, на прошлой неделе было обнаружено 190 случаев.

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