В Южной Корее выявили максимальное с апреля число новых случаев COVID-19

По последним данным KDCA, из них 759 человек заразились в Корее, а 35 случаев завезены из-за границы. Как отмечает телеканал KBS, это максимум с 23 апреля, когда за сутки зарегистрировали 797 новых случаев заражения коронавирусом.
В Республике Корея идет вакцинация от коронавируса, жителям страны доступны препараты от американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen, а также разработанная в Британии AstraZeneca.
Всего за время пандемии в Южной Корее заболел COVID-19 156 961 человек, 2 018 человек умерли.
Ранее в июне в Южной Корее начал распространяться индийский штамм коронавируса «дельта», передавал телеканал KBS. При этом его распространение в стране находится на начальном этапе, на прошлой неделе было обнаружено 190 случаев.