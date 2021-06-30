11:39 (мск), источник: ТАСС
В России зарегистрировали 669 смертей от COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов
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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 111 летальных случаев в
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 042, до 5 514 599. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%
В частности, за сутки было выявлено 2 583 случая в Московской области, 1 503 — в
В настоящее время в России продолжают лечение 378 992 человека.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 356, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала пандемии выздоровели 5 000 393 человека.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 980 пациентов в