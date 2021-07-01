10:25 (мск), источник: Коммерсантъ
ФСБ задержала главаря подразделения «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане
ФСБ сообщила о задержании главаря татарстанского подразделения террористической организации «Хизб
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Ведомство утверждает, что задержанный занимался вербовкой, а также распространял «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям».
Задержание проводили сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД. По местам регистрации и проживания задержанного провели обыски. Оперативники изъяли пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи и электронные носители информации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Возбуждено уголовное дело (по какой статье, не уточняется). ФСБ также опубликовала кадры задержания предполагаемого преступника.