Дело в отношении Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

«В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», — сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения еще не назначена. В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.
Ему вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).
Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.
Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела были проведены официальные экспертизы, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В апреле Лига безопасного интернета обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.