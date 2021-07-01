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13:09 (мск), источник: ТАСС

Дело в отношении Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Административное дело в отношении Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», — сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения еще не назначена. В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

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Ему вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).

Речь идет о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела были проведены официальные экспертизы, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В апреле Лига безопасного интернета обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

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