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14:43 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», один из них оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован в Астраханской области, второго задержали в столице. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка террористических актов членами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации “Исламское государство”. Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей», — сообщили в ЦОС.

При задержании один из преступников в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление. «Ответным огнем он был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Второй участник ячейки задержан в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ФСБ.

По местам проживания террористов обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела.

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