17:08 (мск), источник: ТАСС
Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии
Актер находится в реанимации.
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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поэт, основатель группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он в реанимации, сообщила ТАСС в четверг его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
«Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», — сказала собеседница агентства.
Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.