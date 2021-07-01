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17:08 (мск), источник: ТАСС

Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии

Актер находится в реанимации.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поэт, основатель группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он в реанимации, сообщила ТАСС в четверг его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке, в очень тяжелом состоянии, в реанимации. Коронавирус», — сказала собеседница агентства.

Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

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