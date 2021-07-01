Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала она.
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. По словам собеседника агентства, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться по результатам следственных действий. «Сейчас Батурин находится на допросе», — уточнил источник.
Это не первое уголовное дело в отношении Батурина — брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.