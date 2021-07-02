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09:29 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированного с коронавирусом Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Состояние актера оценивается как крайне тяжелое.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поэта, основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила ТАСС в пятницу его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», — сказала собеседница агентства.

Накануне супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

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