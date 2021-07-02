В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

Общее число случаев заражения в стране достигло 5 561 360. Умерли за все время пандемии 136 565 человек. Вчера, 1 июля, оперштаб сообщил о 23 543 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 6893 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6271 человек, скончались 112 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 372 705 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2488), Санкт-Петербург (+1671), Нижегородская (+382) и Воронежская области (+334).
За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 035 518. Продолжают лечение 389 277.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 182 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,9 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,6 млн случаев, Индии (более 30,4 млн), Бразилии (свыше 18,6 млн) и Франции (более 5,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.