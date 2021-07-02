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15:23 (мск), источник: ТАСС

Адвокат рассказал, почему Ивана Сафронова не отпускают из СИЗО

По словам Ивана Павлова, следователи ФСБ считают, что советник главы Роскосмоса скроется на территории посольств или консульств, а затем покинет Россию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Следователи ФСБ полагают, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, скроется на территории посольства, если будет освобожден из СИЗО. Об этом журналистам сообщил адвокат Иван Павлов, возглавляющий организацию «Команда 29», которая оказывает правовую помощь Сафронову.

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«В описательной части решения суда по вопросу продления ареста Сафронову приводится позиция следователя Александра Чабана. Согласно этому документу, она состоит в том, что, оказавшись на свободе, Иван Сафронов скроется на территории дипломатических представительств или консульств, а потом при помощи сотрудников зарубежных спецслужб покинет территорию Российской Федерации», — сказал он.

По словам Павлова, защита считает решение Мосгорсуда построенным на недопустимых доказательствах и предположениях. «Следователь не привел никаких доказательств подготовки побега», — сказал защитник.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Сафронову до 7 октября этого года.

Советник главы Роскосмоса был задержан утром 7 июля 2020 года возле своего дома на Нижегородской улице, а после арестован судом. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.

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