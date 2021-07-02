16:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал бизнесмена Батурина
Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября предпринимателя Виктора Батурина, сообщила
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Защита Батурина просила установить меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «РИА Новости». Предприниматель не признает вину.
В обвинении, по данным защиты, речь идет о событиях 2011 года — Виктор Батурин обратился в суд с требованием вернуть ему права на 25% акций «Интеко». В обоснование он представил договор со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые она должна выплатить рыночную компенсацию. Елена Батурина утверждает, что у нее есть такие же договоры, по которым она Виктору Батурину ничего не должна.