Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 июляОснование Владивостока, инцидент с НЛО, первое путешествие на воздушном шаре и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20Москву накрыл «суперливень»
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

На заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш завели уголовные дела

На заслуженную артистку Белоруссии, актрису и модель Анжелику Агурбаш завели уголовные дела. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО № 1», — рассказала исполнительница.

Читайте также
Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест

Речь идет о разжигании вражды или розни, а также о публичном оскорблении президента. Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, а вторая — до трех.

Агурбаш заявила, что в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а президент Александр Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого».

«Наша жизнь наше будущее и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пришло время заявить о начале формирования Организационного комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре-январе конституционного референдума!» — призвала певица. Она попросила жителей Белоруссии объединиться и добавила, что дальнейший успех страны зависит от их четких и быстрых действий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названа реже заражающаяся коронавирусом категория пациентов
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Лукашенко закрыл границу с Украиной
Умер народный артист СССР Николай Сличенко
Суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина
В России впервые забрали у банкрота единственное жилье
Сборная Швейцарии играет с Испанией на Евро-2020 (трансляция)
Российский футбольный клуб наказали за договорные матчи
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Зеленский решил судьбу Крыма
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь