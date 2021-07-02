22:10 (мск), источник: BBC News Русская служба
Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан
На побережье
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Зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз «Экспресс Перл», вышедший из индийского порта Хазира, начал терпеть бедствие во время стоянки недалеко от берегов
По словам министра окружающей среды
«На судне было более 190 контейнеров с грузами, большая часть которых — вещества на пластиковой основе», — сказала министр.
«Экспресс Перл» перевозил более 270 тонн мазута, 50 тонн дизеля и 25 тонн азотной кислоты, а также другие химикаты. Местные защитники окружающей среды заявили, что акватория
Эксперты предупреждают, что последствия катастрофы будут сказываться несколько десятилетий.
Эта часть побережья — самая нетронутая на всем протяжении береговой линии
Также частично запрещена рыбная ловля, что для большой части местного населения служит основным источником дохода и пропитания.
Правительство
В четверг капитан судна, гражданин России Виталий Тюткало уже во второй раз предстал перед Высоким судом Коломбо. Вместе с ним по делу о халатности и причинении вреда проходят еще 14 членов экипажа. Обвинения пока не предъявлены, но им запрещено покидать пределы страны.
Судебные слушания возобновятся 15 июля.
Тюткало не стал давать комментарии, выходя накануне из зала суда. В настоящий момент его телефон недоступен.
Власти
Пока неясно, получала ли
В первый раз после катастрофы Виталий Тюткало предстал перед
Его обвиняют в нарушении закона, запрещающего несанкционированный сброс загрязняющих веществ в море. По информации
Заместитель генерального инспектора полиции Коломбо Аджита Рохана подтвердила, что никому из подсудимых пока не предъявлено обвинений.
Судя по анкете на сайте судовых вакансий, Виталию Тюткало 50 лет. Образование он получил во Владивостоке, имеет большой опыт работы на больших грузовых судах.