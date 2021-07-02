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22:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан

На побережье Шри-Ланки выбросило сотни мертвых морских животных после того как судно, перевозившее опасные химикаты, загорелось и затонуло у берегов страны.

Источник: REUTERS

Зарегистрированный в Сингапуре контейнеровоз «Экспресс Перл», вышедший из индийского порта Хазира, начал терпеть бедствие во время стоянки недалеко от берегов шри-ланкийской столицы Коломбо. Судно загорелось 20 мая и затонуло в первых числах июня. Но лишь сейчас, говорят экологи, становятся ясны истинные масштабы катастрофы.

На пляжах Коломбо обнаружены останки 176 мертвых черепах, 20 дельфинов, четырех китов и бесчисленное количество рыбы.

По словам министра окружающей среды Шри-Ланки Махинды Амаравееры, гибель животных может быть связана исключительно с аварией судна.

Катастрофа на десятилетия

«На судне было более 190 контейнеров с грузами, большая часть которых — вещества на пластиковой основе», — сказала министр.

«Экспресс Перл» перевозил более 270 тонн мазута, 50 тонн дизеля и 25 тонн азотной кислоты, а также другие химикаты. Местные защитники окружающей среды заявили, что акватория Шри-Ланки превратилась в «химический бульон».

Эксперты предупреждают, что последствия катастрофы будут сказываться несколько десятилетий.

Эта часть побережья — самая нетронутая на всем протяжении береговой линии Шри-Ланки. Но появившиеся на воде огромные пятна мазута и огромное количество мусора свидетельствуют о том, что скоро будут затронуты и регионы, где развит туризм.

Также частично запрещена рыбная ловля, что для большой части местного населения служит основным источником дохода и пропитания.

Российский капитан на скамье подсудимых

После продолжавшегося больше недели пожара корабль ушел под воду | Источник: GETTY IMAGES

Правительство Шри-Ланки потребовало от компании-судовладельца компенсацию в размере 40 млн долларов, куда вошли расходы на помощь в тушении пожара и покрытие убытков примерно 50 тысяч человек, большинство из которых — рыбаки.

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В четверг капитан судна, гражданин России Виталий Тюткало уже во второй раз предстал перед Высоким судом Коломбо. Вместе с ним по делу о халатности и причинении вреда проходят еще 14 членов экипажа. Обвинения пока не предъявлены, но им запрещено покидать пределы страны.

Судебные слушания возобновятся 15 июля.

Тюткало не стал давать комментарии, выходя накануне из зала суда. В настоящий момент его телефон недоступен.

Власти Шри-Ланки настаивают, что причиной пожара стала утечка азотной кислоты. Компания-судовладелец признала, что экипаж действительно обнаружил течь еще 11 мая, но Индия и Катар отказали судну в стоянке, вследствие чего оно бросило якорь при первой возможности.

Пока неясно, получала ли X-Press Pearl разрешение войти в воды Шри-Ланки, но в стране уже начались акции протеста, участники которых требуют от правительства выяснить это и наказать виновных.

Что еще известно о капитане?

На этом фото запечатлен момент, когда судно начало тонуть | Источник: EPA

В первый раз после катастрофы Виталий Тюткало предстал перед шри-ланкийским судом 15 июня.

Его обвиняют в нарушении закона, запрещающего несанкционированный сброс загрязняющих веществ в море. По информации Си-эн-эн, капитан отпущен под залог в 2 млн шри-ланкийских рупий (10 тыс. долларов).

Заместитель генерального инспектора полиции Коломбо Аджита Рохана подтвердила, что никому из подсудимых пока не предъявлено обвинений.

Судя по анкете на сайте судовых вакансий, Виталию Тюткало 50 лет. Образование он получил во Владивостоке, имеет большой опыт работы на больших грузовых судах.

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