Таджикистан впустил более 300 афганских военных, отступивших после боев с талибами

По его информации, пограничники Таджикистана, «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».
В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу «после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава».
Как уточняет ведомство, в субботу в 18:00 (16:00 мск) осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Районы были полностью захвачены боевиками, при этом в ходе боев талибы захватили «пограничную комендатуру “Овез” уезда Хохон».
По данным ГКНБ, «обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем» пограничников Таджикистана.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.
Вывод американских войск из Афганистана начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.