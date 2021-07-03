Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
21:47 (мск), источник: ТАСС

Таджикистан впустил более 300 афганских военных, отступивших после боев с талибами

ДУШАНБЕ, 3 июля. /ТАСС/. Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в субботу сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Источник: AP 2021

По его информации, пограничники Таджикистана, «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор».

В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу «после ожесточенного сопротивления [талибам], в целях сохранения личного состава».

Как уточняет ведомство, в субботу в 18:00 (16:00 мск) осложнилась обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном. Районы были полностью захвачены боевиками, при этом в ходе боев талибы захватили «пограничную комендатуру “Овез” уезда Хохон».

По данным ГКНБ, «обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем» пограничников Таджикистана.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность организации. По его словам, необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы. 1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.

Вывод американских войск из Афганистана начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

 Что сказал Путин об "антипрививочниках"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
МИД РФ: Япония уходит от конструктивного диалога с Россией
Минск выдвинул «тактические резервы» на границу с Украиной
Уткин: Вопрос об отставке Черчесова решен
Правительство не поддержало введение налога на роскошь
Грустный кот Степан стал новым мемом в соцсетях (видео)
Губерниев: Украина может выиграть Евро. В России болеют за них
Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Россияне смогут вернуть деньги за занятия спортом
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Hi-Tech
Что это? На отшибе Вселенной замечен загадочный объект-гигант Он больше всей галактики Млечный Путь
Авто
Маршрут выходного дня: Городец — музей под открытым небом Оказаться в купеческом квартале, принять участие в церемонии чаепития, отведать вкусных пряников, купить расписную деревянную посуду и помахать теплоходу на Волге — в Городце царит особая атмосфера старины. Поехали!
Кино
Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3» Режиссер рассказал, как он себе представляет продолжение истории Невесты
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь