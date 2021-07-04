Израиль поразил оружейный цех и ракетную установку в Газе

08:09 (мск), источник: ТАСС
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«Ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объекту, использовавшемуся для производства оружия, а также по ракетной установке, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в направлении израильской территории», — говорится в заявлении
«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа», — добавили военные.
Государственное радио Kan сообщает, что во время нанесения ударов с территории сектора Газа был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону одного из прилегающих к границе израильских населенных пунктов. По данным радиостанции, о пострадавших информации не поступало.
Kan отмечает, что в результате запуска шаров с взрывчаткой из Газы на территорию Израиля на сельскохозяйственных полях в приграничных районах в пятницу и субботу возникло несколько пожаров, нанесен ущерб. В предыдущий раз Израиль наносил удары по военным целям ХАМАС в анклаве в ответ на поджоги в ночь на 2 июля.
21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ударами. Из Газы было выпущено по израильским городам более четырех тысяч ракет, армия поразила сотни целей в секторе. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.
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