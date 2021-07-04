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08:09 (мск), источник: ТАСС

Израиль поразил оружейный цех и ракетную установку в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в ночь на воскресенье удары по оружейному цеху и ракетной установке радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«Ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объекту, использовавшемуся для производства оружия, а также по ракетной установке, принадлежащим террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в направлении израильской территории», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа», — добавили военные.

Государственное радио Kan сообщает, что во время нанесения ударов с территории сектора Газа был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону одного из прилегающих к границе израильских населенных пунктов. По данным радиостанции, о пострадавших информации не поступало.

Kan отмечает, что в результате запуска шаров с взрывчаткой из Газы на территорию Израиля на сельскохозяйственных полях в приграничных районах в пятницу и субботу возникло несколько пожаров, нанесен ущерб. В предыдущий раз Израиль наносил удары по военным целям ХАМАС в анклаве в ответ на поджоги в ночь на 2 июля.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ударами. Из Газы было выпущено по израильским городам более четырех тысяч ракет, армия поразила сотни целей в секторе. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

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