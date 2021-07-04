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10:01 (мск), источник: Газета.Ру

Минимум 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на Филиппинах

Как минимум 17 человек погибли в результате крушения военного самолета С-130 на юго-западе Филиппин. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на верховного командующего в регионе, генерал-лейтенанта Корлето Винлуана.

По словам командира, число погибших может еще вырасти.

Помимо солдат на борту С-130 находились пять боевых машин.

Ранее стало известно, что самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.

В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

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