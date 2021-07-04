Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах возросло до 31

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших, — отметил командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес. — Наша поисково-спасательная операция все еще продолжается, 17 человек числятся пропавшими без вести». «По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю», — добавил он.
Многие из находившихся на борту разбившегося С-130 недавно закончили базовую военную подготовку. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. Все три пилота и пять членов экипажа живы, но находятся в критическом состоянии.
На Филиппинах самолеты С-130 используются для перевозки войск и припасов.
Они также часто применяются для доставки гуманитарной помощи и оказания поддержки при стихийных бедствиях.
Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.