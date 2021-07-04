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13:10 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах возросло до 31

БАНГКОК, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела 29 военнослужащих и двух гражданских на месте крушения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Как в воскресенье сообщило издание Inquirer, различные травмы получили 50 военных и четверо гражданских, которые находились на земле в момент падения С-130.

Источник: AP 2021

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших, — отметил командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес. — Наша поисково-спасательная операция все еще продолжается, 17 человек числятся пропавшими без вести». «По свидетельствам очевидцев, несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю», — добавил он.

Многие из находившихся на борту разбившегося С-130 недавно закончили базовую военную подготовку. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. Все три пилота и пять членов экипажа живы, но находятся в критическом состоянии.

На Филиппинах самолеты С-130 используются для перевозки войск и припасов.

Они также часто применяются для доставки гуманитарной помощи и оказания поддержки при стихийных бедствиях.

Самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли пожарные.

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