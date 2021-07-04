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13:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Кипре бушует лесной пожар. Власти называют его самым страшным в истории страны и просят о помощи

Власти Кипра обратились за международной помощью в попытке остановить распространение масштабных лесных пожаров, охвативших южную часть острова. Сообщается о четырех погибших. Президент страны назвал бедствие беспрецедентным.

Источник: GETTY IMAGES

По информации МВД Кипра, в районе пожара обнаружены тела четверых погибших. По всей видимости, это египетские сельхозрабочие, которые числились пропавшими без вести после обнаружения их сгоревшего автомобиля.

Источник: AP 2021

Сильнейший пожар вспыхнул вблизи деревни Аракапас в районе Лимассола около полудня в субботу и к воскресенью распространился на соседние общины: Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини и Сикопетрас.

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«Он пронесся, как вихрь, и уничтожил все», — рассказал лидер общины в деревне Аракапас Вассос Василиу.

Пожарные службы пытаются предотвратить распространение пожара через гористую местность и через лес Махерас.

Пламя, сопровождаемое сильными ветрами, распространилось в районах к северо-востоку от Лимасола: жители нескольких деревень были эвакуированы, повреждены десятки домов.

Площадь пожара охватывает порядка 55 квадратных километров, на месте работают около 70 пожарных машин.

Последнюю неделю на Кипре стоит чрезвычайно жаркая погода: в некоторых районах температура воздуха приближается к отметке в 40 градусов.

Президент страны Никос Анастасиадис назвал пожар беспрецедентным и катастрофическим.

Мы говорим о трагедии, какой не было прежде, за исключением периода вторжения [турецких войск] в 1974 году. Подтверждается, что это один из самых разрушительных пожаров и, к сожалению, с человеческими жертвами.
Никос Анастасиадис

Кипрские власти обратились за международной помощью после того, как лесной пожар заметно усилился.

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Израиль направляет на Кипр пожарную авиацию и средства пожаротушения. Греция и Италия также направили на помощь пожарные самолеты.

Никос Анастасиадес поблагодарил Израиль и Грецию за помощь и заявил, что главный приоритет — сохранить жизни.

«Это самый страшный лесной пожар в истории Кипра», — рассказал телеканалу Omega TV глава департамента лесного хозяйства Хараламбос Александру.

Еврокомиссия заявила, что задействует спутник Copernicus для отслеживания распространения пламени и оценки состояния пострадавших районов.

В настоящее время несколько вертолетов и самолетов борются с пожарами с воздуха при поддержке британских военных, размещенных на базе Акротири невдалеке от Лимасола.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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