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16:05 (мск), источник: Daily Storm

В Крыму из-за сильных ливней три реки вышли из берегов

Власти объявили штормовое предупреждение, ухудшение погоды ожидается во всех районах республики.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму три реки вышли из берегов — Бага в Севастополе, а также Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе. Кроме того, вновь затопило Ялту. Объявлено штормовое предупреждение на 4—5 июля. Ухудшение погоды ожидается во всех районах Крыма. Также возможен сход селей.

«Вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Есть угроза подтопления жилых домов. Расчищаем, откачиваем воду, готовы к эвакуации населения в случае необходимости», — заявила глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

В Севастополе коммунальщики расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. В селе Куйбышево Бахчисарайского района подтопило более 50 частных домов, жителей эвакуируют, сообщил журналистам глава ГУ МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин. Он отметил, что сейчас местные власти взяли ситуацию под контроль.

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«Группировка сил наращивается, будет организовано ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», — добавил он.

﻿Кроме того, сильные дожди привели к новому потому в Ялте. Глава города Янина Павленко заявила, что в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья и отводят воду от домов.

«Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова улицы Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии», — заявила Павленко.

Мощные ливни на юго-западе России привели к потопам в регионах, которые находятся около Черного моря. На Кубани и в Крыму ввели режим ЧС, в Ростовской области число подтопленных территорий составило не менее 43. Под водой оказались дома, машины, учреждения, в некоторых городах больницы остались без света. Власти пообещали гражданам компенсировать ущерб.

Генри Достоевский

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