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17:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента Болсонару

Верховный суд Бразилии санкционировал расследование против президента страны Жаира Болсонару, которого подозревают в игнорировании предполагаемых нарушений со стороны его правительства при закупке индийской вакцины от COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Wall Street Journal, прокуратура пытается выяснить, игнорировал ли президент высказанные ему лично опасения ряда высокопоставленных чиновников из Министерства здравоохранения о возможных нарушениях. На прошлой неделе Луис Миранда, чиновник Министерства здравоохранения, заявил, что столкнулся с «необычайным давлением» со стороны других сотрудников министерства, которые требовали разрешить импорт вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech, несмотря на нарушения в процессе закупок.

По условиям контракта, Бразилия должна была оплатить дозы Covaxin только через 30 дней после их доставки. Однако Министерство здравоохранения получило счета на оплату еще не поставленных доз. При этом количество доз на поставку, указанное в счете, отличалось от цифры, установленной сторонами при заключении контракта. Сенаторы, участвующие в расследовании Конгресса, заявили, что, по их мнению, эти нарушения могут указывать на возможную коррупцию в процессе закупок, и призвали власти провести расследование.

По словам Миранды, он встретился с президентом еще 20 марта и сообщил ему о вышеупомянутых несовпадениях условий контракта с выставленными счетами, и президент пообещал передать это дело федеральной полиции. Та объявила о начале расследования дела в минувшую среду.

Пресс-служба Жаира Болсонару отказалась комментировать начало расследования против президента. Сам Болсонару ранее назвал намерение начать расследование против него по этому делу «идиотской» попыткой свергнуть его правительство. Эксперты отмечают, что расследование в отношении президента вряд ли выльется в предъявление ему обвинений. В Бразилии уголовные обвинения против президента могут быть выдвинуты только при поддержке двух третей нижней палаты Конгресса, а тот контролируется сторонниками Жаира Болсонару.

Кирилл Сарханянц

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