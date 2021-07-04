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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Количество погибших в результате крушения самолета филиппинских военно-воздушных сил достигло 45, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство национальной обороны. Среди погибших есть гражданские лица, находившиеся на земле. Ранее сообщалось о 29 жертвах.

Источник: AP 2021

По данным министерства, пять военнослужащих числятся пропавшими без вести. На борту транспортного самолета Lockheed C-130, перевозившего военных для операций по борьбе с мятежниками на юге Филиппин, было 96 человек.

Самолет упал при попытке совершить посадку на острове Холо. По предварительным данным, он не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

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