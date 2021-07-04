17:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Количество погибших при падении военного самолета на Филиппинах возросло до 45
Количество погибших в результате крушения самолета филиппинских
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По данным министерства, пять военнослужащих числятся пропавшими без вести. На борту транспортного самолета Lockheed C-130, перевозившего военных для операций по борьбе с мятежниками на юге Филиппин, было 96 человек.
Самолет упал при попытке совершить посадку на острове Холо. По предварительным данным, он не смог приземлиться на