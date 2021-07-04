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22:12 (мск), источник: ТАСС

В Абхазии шквалистый ветер оборвал линии электропередачи

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер обрушился в воскресенье вечером на Абхазию, во многих местах повалены деревья, сорваны крыши, оборваны линии электропередачи. Об этом сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

«В Сухуме в настоящее время многие улицы перекрыты поваленными ветром огромными деревьями, с домов слетели крыши, в том числе с гостиницы “Интер-Сухум”, оборваны линии электропередачи. В поселке Агудзера дерево упало на машину с пассажирами, по имеющейся пока информации, жертв нет», — сказал Квициния.

По его словам, ветер наблюдался по всей республике, во многих районах повалены деревья, парализовано передвижение транспорта.

«Спасатели и сотрудники коммунальных служб пытаются расчистить дороги, ветер сейчас прекратился, но дождь местами все еще идет, гроза. Об ущербе, причиненном людям, пока сложно говорить», — добавил глава республиканского МЧС.

Как сообщила пресс-служба «Черноморэнерго», в результате погодных условий произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны, а также повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 кВ). «Все аварийные бригады компании находятся на местах аварий», — говорится в сообщении, однако не уточняется какая часть республики сейчас остается без света.

Как сообщил ТАСС первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян, удалось разблокировать центральную трассу в районе Синопа в Сухуме и дорога автотранспорту, стоявшему в пробке, открыта.

«Самый сложный участок был именно в районе Синопа из-за множества поваленных деревьев», — сказал он.

По информации пресс-службы администрации Сухума, создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана во главе с мэром Бесланом Эшбой.

«Все городские службы вызваны на работу, им помогают сотрудники МЧС, попросили также помощь военных, ситуация оценивается, — сообщили в пресс-службе. — В Сухуме повалено более 50 деревьев, оборваны троллейбусные линии, линии электропередачи, повалены также опоры. Специалисты работают на поврежденных линиях, во избежание чрезвычайных ситуаций город обесточен», — говорится в сообщении.

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