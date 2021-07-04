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21:46 (мск), источник: Известия

На газодобывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв

В азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв, в результате которого начался пожар на газодобывающей платформе. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.

По его данным, взрыв произошел неподалеку от платформы «Умид». По предварительной информации, событие произошло на старой эстакаде на острове Булла.

Обстоятельства происшествия выясняются.

2 июля стало известно о возгорании на подводном трубопроводе государственной нефтеперерабатывающей компании Pemex, который располагается в Мексиканском заливе. Причиной пожара стал разлив углеводородов из регулирующего клапана газопровода, по которому он транспортируется между двумя платформами.

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