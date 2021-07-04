21:46 (мск), источник: Известия
На газодобывающей платформе в азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв
В азербайджанском секторе Каспия произошел взрыв, в результате которого начался пожар на газодобывающей платформе. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.
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