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23:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: базу США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии обстреляли

ТАСС, 4 июля. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его данным, удар был нанесен с территории, где находятся позиции проиранских группировок. Как отмечает телеканал, по лагерю выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.

О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.

28 июня также сообщалось о ракетной атаке по базе. Как заявлял официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, пострадавших результате нападения не было. Он также указал, что силы США ответили на обстрел артиллерийским огнем.

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