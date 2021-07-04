Video footage from the nearest platform (allegedly "Umid") to the explosion that occured in #Caspian Sea pic.twitter.com/E8628064MY— Zumrud Pashkin (@ZumrudPashkin) July 4, 2021
22:58 (мск), источник: РБК
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии
По данным СМИ, взрыв и пожар произошли на газовой платформе в Каспийском море. Взрыв в азербайжданском секторе Каспийского моря мог произойти в результате сейсмического процесса, сообщили изданию haqqin.az источники в правительстве страны. В государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR в свою очередь предположили, что по предварительным данным причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана.
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