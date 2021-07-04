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22:58 (мск), источник: РБК

В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии

По данным СМИ, взрыв и пожар произошли на газовой платформе в Каспийском море. Взрыв в азербайжданском секторе Каспийского моря мог произойти в результате сейсмического процесса, сообщили изданию haqqin.az источники в правительстве страны. В государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR в свою очередь предположили, что по предварительным данным причиной взрыва стало пробуждение грязевого вулкана.

«Наше первичное предположение в связи со взрывом, наблюдаемым в море в направлении [поселка] Алят: произошло извержение грязевого вулкана», — заявил ТАСС заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

В компании добавили, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем SOCAR, никаких аварий не происходило.

Глава Комитета по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы также заявил агентству «Sputnik-Азербайджан», что на платформах ничего не взрывалось.

Издание konkret.az ранее сообщило, что взрыв произошел на газовой платформе «Умид», после чего начался пожар. По словам источника «РИА Новости», взрыв произошел возле платформы. Очевидцы стали публиковать в Twitter кадры с места происшествия.

Позже в соцсетях появилось видео, снятое с платформы «Умид», которое подтверждает, что с ней все в порядке.

Эксперты, опрошенные агентством, предположили, что взрыв мог произойти на танкере. В Азербайджанском Каспийском Морском Пароходстве (ASCO) в ответ заявили, что ни на одном судне, принадлежащем флоту ASCO, никаких ЧП не было зафиксировано. Государственная морская администрация призвала суда держаться дальше от пожара.

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