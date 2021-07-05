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03:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 150 российских туристов изолировали на Кубе

На Кубе произошла массовая изоляция российских туристов из-за положительных анализов на коронавирус. Как сообщает РИА Новости, новых ПЦР-тестов в гостиницах ожидают более 150 человек. По словам генерального консула России на Кубе Наны Мгеладзе, речь идет о путешественниках, прилетевших с 30 июня по 2 июля.

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Источник: Reuters

Изначально кубинская сторона планировала отправить россиян в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты убедили власти оставить туристов в гостиницах. В настоящее время путешественники приступили к сдаче очередных анализов на COVID-19.

Отмечается, что сами туристы с таким решением не согласны: многие вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител, на самочувствие никто не жалуется. По мнению Мгеладзе, ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях, однако каких-либо комментариев от кубинских властей не поступало. Пока что туристы должны оставаться в своих номерах.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле. Сообщалось, что за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию.

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