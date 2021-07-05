03:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Более 150 российских туристов изолировали на Кубе
На Кубе произошла массовая изоляция российских туристов
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Изначально кубинская сторона планировала отправить россиян в дополнительный
Отмечается, что сами туристы с таким решением не согласны: многие вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител, на самочувствие никто не жалуется. По мнению Мгеладзе, ситуация может быть связана с проблемами в лабораториях, однако
Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле. Сообщалось, что за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию.