Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
08:29 (мск), источник: Известия

Скончался бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

Скончался бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров в возрасте 74 лет. Об этом в понедельник сообщила его коллега Алла Данько.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров», — написала она у себя на странице в Instagram.

Коллега телеведущего поделилась биографическими фактами из жизни Петрова: так, в отделе дикторов Центрального телевидения он появился в 1982 году, и уже тогда был профессионалом с двумя высшими образованиями — актерским и языковым. Петров был сотрудником телепрограммы «Время», а после закрытия отдела занимался дубляжем и киносъемками.

Данько добавила, что она и Петров были партнерами в новостных программах, а также занимались организацией концертов и фестивалей.

Ведущая напомнила, что бывший телеведущий был первым, кто уведомил общественность о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в Советском Союзе. В тот момент, когда телеведущий оглашал эту информацию, перед окнами телецентра располагались танки и автоматчики.

Данько выразила соболезнования родным Петрова.

Причина смерти бывшего ведущего не уточняется, как и дата и место его похорон.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Он стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1968 году, а после, с 1983 по 1995 год, работал диктором на Центральном телевидении.

 Сели в лужу: почему каско не покроет гидроудар по двигателю
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Мурашко пообещал перенесшим COVID «персональные приглашения»
Страховые выплаты заболевшим ковидом резко выросли
СМИ: правительство обсуждает повышение налоговой нагрузки
Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся
В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ на 25%
Регина Тодоренко потеряла на криптовалюте почти 3 млн рублей
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Британия обнаружила страну, которая в лаборатории создала COVID
Избили звонившего Путину россиянина
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Картинки 595
А ни о чем 592
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 440
Про наболевшее 385
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь