08:29 (мск), источник: Известия
Скончался бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
Скончался бывший телеведущий программы «Время» Юрий Петров в возрасте 74 лет. Об этом в понедельник сообщила его коллега Алла Данько.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров», — написала она у себя на странице в Instagram.
Коллега телеведущего поделилась биографическими фактами из жизни Петрова: так, в отделе дикторов Центрального телевидения он появился в 1982 году, и уже тогда был профессионалом с двумя высшими образованиями — актерским и языковым. Петров был сотрудником телепрограммы «Время», а после закрытия отдела занимался дубляжем и киносъемками.
Данько добавила, что она и Петров были партнерами в новостных программах, а также занимались организацией концертов и фестивалей.
Ведущая напомнила, что бывший телеведущий был первым, кто уведомил общественность о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в Советском Союзе. В тот момент, когда телеведущий оглашал эту информацию, перед окнами телецентра располагались танки и автоматчики.
Данько выразила соболезнования родным Петрова.
Причина смерти бывшего ведущего не уточняется, как и дата и место его похорон.
Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Он стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1968 году, а после, с 1983 по 1995 год, работал диктором на Центральном телевидении.