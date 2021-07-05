После боя с талибами в Таджикистан отступили более 1000 афганских военных

«В ходе вооруженных столкновений с талибами 1037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу», — сказано в сообщении.
Так, афганцы пересекали границу на различных участках по всей длине границы. Больше всего человек перешли пограничную заставу у города Хорог (312 человек), а также границу в районе области Дарвоз (213).
Погранслужба добавила, что военнослужащих из Афганистана пустили на территорию Таджикистана, учитывая добрососедские отношения и невмешательство во внутренние дела страны.
Террористическое движение «Талибан» предприняло масштабное наступление на правительственные силы после того, как 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод своих военнослужащих.
Сейчас группировка контролирует больше территории, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40% страны. В ответ на продвижение «Талибана» правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.
Ранее афганские военные уже несколько раз пересекали государственную границу с Таджикистаном в попытке отступить от боев с талибами. Так, 23 июня свыше 130 афганских военнослужащих пересекли границу, а 3 июля уже более 300 человек.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерсод Асадов также сообщал, что в конце июня более 50 военных из Афганистана предприняли попытки проникнуть на территорию страны. Через несколько дней Узбекистан начал проверку боеготовности своей армии.
В России, в свою очередь, выражали обеспокоенность ростом напряженности в Афганистане. «В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — это повод для нашего пристального внимания и беспокойства», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.