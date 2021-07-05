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08:58 (мск), источник: РБК

После боя с талибами в Таджикистан отступили более 1000 афганских военных

Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 1000 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на погранслужбу Таджикистана. Ситуация обусловлена выводом войск НАТО и наступлением «Талибана» на правительственные войска. Группировка уже контролирует 40% страны.

Источник: Reuters

«В ходе вооруженных столкновений с талибами 1037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу», — сказано в сообщении.

Так, афганцы пересекали границу на различных участках по всей длине границы. Больше всего человек перешли пограничную заставу у города Хорог (312 человек), а также границу в районе области Дарвоз (213).

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Погранслужба добавила, что военнослужащих из Афганистана пустили на территорию Таджикистана, учитывая добрососедские отношения и невмешательство во внутренние дела страны.

Террористическое движение «Талибан» предприняло масштабное наступление на правительственные силы после того, как 1 мая страны НАТО во главе с США начали вывод своих военнослужащих.

Сейчас группировка контролирует больше территории, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40% страны. В ответ на продвижение «Талибана» правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.

Ранее афганские военные уже несколько раз пересекали государственную границу с Таджикистаном в попытке отступить от боев с талибами. Так, 23 июня свыше 130 афганских военнослужащих пересекли границу, а 3 июля уже более 300 человек.

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Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерсод Асадов также сообщал, что в конце июня более 50 военных из Афганистана предприняли попытки проникнуть на территорию страны. Через несколько дней Узбекистан начал проверку боеготовности своей армии.

В России, в свою очередь, выражали обеспокоенность ростом напряженности в Афганистане. «В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны — это повод для нашего пристального внимания и беспокойства», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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