10:40 (мск), источник: ТАСС
ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве,
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«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и
В ФСБ напомнили, что 29 июня в Москве был задержан гражданин России, готовивший со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнем. «1 июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан», — сообщили в ФСБ.
3 июля в Нальчикском и Баксанском районах
Сотрудники правоохранительных органов изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ,
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