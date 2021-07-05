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10:40 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации “Исламское государство” (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

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В ФСБ напомнили, что 29 июня в Москве был задержан гражданин России, готовивший со своим сообщником, проживающим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. Последний при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован ответным огнем. «1 июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан», — сообщили в ФСБ.

3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики были заблокированы пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших совершение терактов с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении представителей официального исламского духовенства региона. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Потерь среди гражданского населения и личного состава правоохранительных органов и силовых структур не допущено.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература. В ФСБ сообщили, что уголовные дела расследуются по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Участие в деятельности террористической организации», а также «Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

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