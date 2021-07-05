В России за сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусом

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. В частности, за сутки был выявлен 2 651 случай в Московской области, 1 828 — в Санкт-Петербурге, 448 — в Нижегородской области, 362 — в Воронежской области, 340 — в Забайкальском крае.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 14 540, до 5 083 441. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 939 пациентов в Московской области, 743 — в Санкт-Петербурге, 356 — в Воронежской области, 295 — в Свердловской области, 234 — во Владимирской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 413 274 человека.
Число летальных исходов возросло за сутки на 654 против 663 днем ранее, до 138 579. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 100 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 — в Иркутской области, 28 — в Нижегородской области, 24 — в Республике Бурятия, 23 — в Краснодарском крае.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 557 против 7 624 днем ранее, до 1 394 332.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,47%.
За сутки в Москве зарегистрировали 106 смертей из-за коронавируса (против 111 днем ранее), их общее число составило 23 001, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса в столице возросло за сутки на 5 648, до 1 188 188. В настоящее время в городе продолжают лечение 183 143 человека.