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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия запросила у России экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш

Генеральная прокуратура Белоруссии запросила у России экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, с августа прошлого года Агурбаш размещала в интернете материалы, направленные на возбуждение социальной вражды против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, «выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».

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Кроме того, Агурбаш с сообщниками публиковала оскорбления в адрес президента Александра Лукашенко и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.

«В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Ранее Агурбаш сообщила, что против нее возбуждены уголовные дела. По словам артистки, в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого».

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