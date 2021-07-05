17:47 (мск), источник: Life.ru
Раскрыта ещё одна схема дистанционного хищения денег со счетов россиян
Полиция вычислила злоумышленников и задержала девять человек, возбудив семь уголовных дел.
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Правоохранители совместно со специалистами
Так, мошенники размещали объявления о продаже недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок, а тех, кто заинтересовался товаром, просили подтвердить платежеспособность.
«Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму
Получив этим способом персональные данные, соучастники изготавливали поддельные паспорта и снимали деньги со счетов граждан в банках. Возбуждены семь уголовных дел, на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей задержаны девять подозреваемых, четверо из них заключены под стражу. Остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По адресам проживания мошенников проведены обыски и изъяты поддельные паспорта, штампы, банковские карты, техника и иные документы. По словам Волк, преступники могут быть причастны к совершению свыше 30 подобных деяний.