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17:47 (мск), источник: Life.ru

Раскрыта ещё одна схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

Полиция вычислила злоумышленников и задержала девять человек, возбудив семь уголовных дел.

Источник: fancycrave1/СС0

Правоохранители совместно со специалистами Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян, по которой мошенники начали подделывать паспорта потерпевших. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Так, мошенники размещали объявления о продаже недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок, а тех, кто заинтересовался товаром, просили подтвердить платежеспособность.

«Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определённые платёжные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции», — сказала Волк.

Получив этим способом персональные данные, соучастники изготавливали поддельные паспорта и снимали деньги со счетов граждан в банках. Возбуждены семь уголовных дел, на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей задержаны девять подозреваемых, четверо из них заключены под стражу. Остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По адресам проживания мошенников проведены обыски и изъяты поддельные паспорта, штампы, банковские карты, техника и иные документы. По словам Волк, преступники могут быть причастны к совершению свыше 30 подобных деяний.

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