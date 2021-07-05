Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 5 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
18:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

За последние дни больше тысячи военных армии Афганистана были вынуждены скрыться на территории Таджикистана, чтобы спасти жизнь после боев с талибами.

Источник: Reuters

Как передает таджикское информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу пограничных войск страны, в ночь на понедельник в Таджикистан через границу вошли 1037 афганских военнослужащих. По данным агентства, за день до этого, в воскресенье 4 июля, в Таджикистан бежали еще 94 афганских военных.

Таджикистан разрешил афганским военнослужащим въезд на территорию страны. «Ховар» сообщает, что афганские военные переходили границу не одновременно, а группами по несколько десятков человек в разных местах границы.

«Интерфакс» 3 июля сообщил, что более 300 афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском отрядов движения «Талибан» (признано в России экстремистским и запрещено). В июне на таджикскую территорию бежали десятки афганских военных.

Без иностранных баз

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны воинского контингента США и стран НАТО.

Афганские военные теперь контролируют всю военную инфраструктуру в стране, однако, как утверждают талибы, подчас они сдают ее без боя | Источник: BBC News Русская служба

Ожесточенные бои идут сразу в нескольких районах Афганистана. Сообщения о боевых действиях в последнее время поступают преимущественно из нескольких районов афганской провинции Бадахшан.

В июле талибы уже захватили территории в провинции Кандагар, в минувшем месяце — в провинции Кундуз и Вардак.

По данным из Афганистана, под контролем талибов сейчас находится около трети территории страны.

Как рассказал профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си, боевой дух правительственных сил находятся на невысоком уровне.

Новость
Лавров рассказал о растущей угрозе ИГ в Афганистане

«Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности, — говорит наш обозреватель. — Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных».

В 2020 году США и представители «Талибана» подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев, обмен пленными и начало диалога с властями страны.

Хотя 14-месячный срок истекал 1 мая, в итоге полный вывод американских войск был отложен до 11 сентября. В конце прошлой недели последние иностранные военные покинули военную базу в Баграме, основной пункт международной операции в Афганистане.

И хотя на территории страны остается все меньше солдат НАТО, некоторое число американских военнослужащих там все-таки может остаться, чтобы защищать американское посольство и аэропорт, сообщил Рейтер со ссылкой на иностранный источник.

Новость
Разведка США: афганское правительство падет через полгода после вывода американских войск

Ультиматум талибов

Но талибы настаивают на том, что в Афганистане не должно остаться ни одного иностранного военного. Так заявил в интервью Би-би-си представитель движения Сухаил Шахин. По его словам, это требование касается и персонала, который работает по контракту с министерством обороны США.

«Мы выступаем против иностранных военных, но не дипломатов, сотрудников неправительственных организаций. Работа НПО и посольств — это то, что нужно нашим людям, мы не будем представлять для них угрозу», — сказал представитель «Талибана».

По словам Сухаила Шахина, большинство уездов и городов оказывалось в руках талибов не в результате боев, а после переговоров — правительственные силы просто отказывались сражаться с ними.

Афганские военные бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов | Источник: Reuters

«Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: “У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие”», — рассказал Би-би-си журналист Times Энтони Лойд, побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.

В случае, когда речь идет о крупных военных базах афганской армии, «Талибан» даже предлагает правительственным солдатам уйти с личным оружием.
Новость
Россия усилит ПВО военной базы в Таджикистане

В итоге солдаты отступают, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана. К боевикам также переходят минометы, огромное количество боеприпасов и другое тяжелое вооружение, рассказал профессор Азами.

Как сказал в интервью РИА Новости советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, для правительства действия талибов стали неожиданностью.

«В этом году мы ожидали от “Талибана”, что они начнут переговоры, и что мы сможем построить мир в Афганистане. Такие же ожидания разделяли весь мир и регион. Но, к сожалению, талибы без предупреждения начали наступление, которое коснулось всех сфер жизни в стране: они атаковали районные центры, школы, представителей наших сил безопасности, они взрывали мосты и разрушали общественную инфраструктуру», — сказал он.

По словам Мохиба, в афганских регионах правительственные силы поддерживают вооруженные отряды местного населения, и поэтому в стране может возобновиться затяжная гражданская война.

Второй афганской не будет

Обстановка в Афганистане — предмет пристального интереса российских властей.

«Мы уже неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности. Мы наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация», — заявил 5 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

У России нет общей границы с Афганистаном, однако с соседями Афганистана — Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном — у нее серьезные экономические связи, из этих государств в Россию едет большое число мигрантов.

В понедельник президент России Владимир Путин позвонил главе Таджикистана Эмомали Рахмону и пообещал при необходимости оказать его стране необходимую поддержку — как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ.

Обстановка в Афганистане может оказать дестабилизирующее влияние на ситуацию в соседних государствах, что в конечном счете угрожает и самой России, считают многие эксперты.

Новость
Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана

Тем не менее, пока Москва не намерена отправлять в Афганистан воинский контингент, заявил в понедельник Песков. Помощь в случае обострения обстановки на границе может получить Таджикистан.

В конце июня пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сказал РИА Новости, что «Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь».

В Таджикистане расположена 201-я военная база российской армии, на которой дислоцируются, по одним данным, более шести, по другим — около трех тысяч военнослужащих. В состав базы входит авиагруппа вертолетов Ми-8 и Ми-24, базирующаяся на военном аэродроме «Айни» неподалеку от Душанбе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов
Коронавирус в мире: Франция готовится к четвертой волне, герцогиня Кембр...
Таджикистан мобилизует 20 тыс. человек из-за наступления талибов
Раскрыта схема дистанционного хищения денег со счетов россиян
Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки
Белоруссия запросила у РФ экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш
Видеограф заснял крупное стадо овец с необычного ракурса
Затопления в Сочи. Фотогалерея
Москва поверила слезам. Скончался режиссер Владимир Меньшов
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Загадочный объект над морем удивил пользователей. Что это Его успели сфотографировать
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
5 звезд, которые были женами одного мужчины
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Леди
38-летняя Ксения Бородина закрутила новый роман (фото) Ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа
Дом
7 потрясающих интерьеров с незаметными системами хранения
Как обои под покраску могут выглядеть в интерьере: 40 фото
5 классных микроквартир из Европы
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь