Хакеры требуют от жертв кибератаки на Kaseya 70 млн долларов в биткоинах
Банда хакеров, предположительно связанных с Россией, потребовала от жертв своей кибератаки 70 млн долларов в биткоинах в обмен на «универсальный дешифратор», который, по словам мошенников, сможет вновь открыть все файлы.
Хакеры утверждают, что в результате атаки на американскую IT-компанию Kaseya им удалось получить доступ к миллиону компьютерных систем.
По мнению многих специалистов, за этой атакой могут стоять российские хакеры.
Президент США Джо Байден в связи с этим уже потребовал от спецслужб провести тщательное расследование этой колоссальной кибератаки, которая произошла вскоре после того, как он при встрече с Владимиром Путиным попытался убедить российского президента принять меры по борьбе с киберпреступностью.
Кто пострадал?
От этой изощренной атаки, которая произошла как раз накануне празднования Дня независимости в США, пострадали сотни американских компаний, которые пользовались услугами фирмы Kaseya, предоставляющей программное обеспечение и обслуживающей внутренние компьютерные сети многих компаний.
Точное число жертв еще уточняется, однако уже известно, что помимо американских пострадали и другие фирмы и организации, в частности, 500 шведских супермаркетов сети Coop, две голландские IT-компании и даже 11 школ в Новой Зеландии.
Сама фирма Kaseya утверждает, что пострадали менее 40 ее клиентов. Но поскольку Kaseya предоставляет программное обеспечение компаниям, которые в свою очередь предоставляют ИТ-услуги многим другим компаниям, число жертв может быть значительно больше.
Кто виноват?
Эксперты компании Huntress, занимающейся вопросами кибербезопасности, подозревают в атаке связанную с Россией группировку REvil.
«Мы не уверены, русские это или нет, — заявил во время визита в Мичиган Джо Байден. — Изначально мы решили, что за этим не стоят российские власти, но мы пока до конца в этом не уверены. Поэтому я отдал распоряжение спецслужбам глубоко разобраться в случившемся».
Во время недавней встречи в Женеве Байден предупредил Путина, что США ответят, если окажется, что новые кибератаки как-то связаны с российскими спецслужбами.
Байден отметил, что пока не говорил с Путиным по поводу последней кибератаки, а Кремль ее никак не комментировал.
Однако ранее российский президент называл чепухой любые обвинения России в причастности к кибератакам с целью выкупа.
Почему биткоин?
В самом деле, многие эксперты выражают недоумение по поводу избранной для выкупа криптовалюты, указывая на то, что логичнее было бы требовать не биткоины, а криптовалюту, транзакции с которой намного сложнее отслеживать, например — монеро.
Действительно, в начале месяца Министерство юстиции США объявило о том, что смогло отследить и конфисковать несколько миллионов долларов в биткоинах, заплаченных в качестве выкупа хакерской группировке DarkSide компанией Colonial Oil Pipeline.
«Отслеживание денежных потоков остается самым примитивным и в то же время самым мощным из имеющихся в нашем распоряжении инструментов», — подчеркнула помощница генерального прокурора Лиза Монако.
Более того, как рассказал в интервью Би-би-си основатель и главный специалист компании Elliptic Том Робинсон, который как раз и занимается анализом платежей в криптовалюте, по его сведениям, группировка REvil, несмотря на запрошенные 70 млн, продолжает вести отдельные переговоры о выкупе с небольшими компаниями, и речь там идет о суммах в 200 тыс. долларов.
При этом эксперт отмечает, что все больше хакеров требуют выкуп именно в монеро.
«Обошли на финишной прямой»
Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам кибербезопасности Джо Тайди.
Эта последняя кибератака с целью получения выкупа стала большой головной болью для сотен, а то и тысяч IT-компаний по всему миру, и эта головная боль все усиливается.
И тем не менее, мир кибербезопасности проявил невиданную сплоченность в попытке смягчить последствия этой кибератаки.
Пока эксперты решают, как распутать клубок и выявить всех жертв, борцы с киберпреступностью бьют тревогу, предупреждая об опасности. И если бы не их работа, жертв киберпреступников могло бы быть куда больше.
Впрочем, как мы теперь знаем, о секретной цифровой лазейке в системе безопасности MSR-провайдера Kaseya, которой воспользовались хакеры REvil, было известно еще до атаки.
Исследователи из голландского Института раскрытия уязвимостей, обнаружившие проблему, помогали Kaseya залатать дыру в системе безопасности еще до того, как эту дыру нашли хакеры.
Это был тот самый случай, когда хорошие хакеры соревновались с плохими на скорость, но, как сказали в Институте, REvil обошел их на финишной прямой.
Этот случай наглядно продемонстрировал, насколько умелыми и целеустремленными могут быть преступники, и что несмотря на все усилия специалистов по кибербезопасности нередко мы проигрываем гонку охотникам за выкупом.
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